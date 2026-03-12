La NASA programa para 1 de abril despegue de Artemis II tras fallo y desmontaje del cohete

Miami (EE. UU.), 12 mar (EFE).- La NASA ha anunciado este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.

«Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha», ha dicho en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El cohete y la cápsula han sido desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, han anunciado en la rueda de prensa.

Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.EFE

