La nueva embajadora del Líbano en Venezuela presenta copias de estilo ante el canciller

Caracas, 10 oct (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este viernes que recibió las copias de estilo de las cartas credenciales de la nueva embajadora del Líbano en el país suramericano, Nisrine Boukaram, a quien el ministro de Exteriores le transmitió el deseo de fortalecer relaciones «basadas en la cooperación, la amistad y la solidaridad».

En su cuenta de Telegram, el canciller expresó que Venezuela y Líbano están «unidas por profundos lazos culturales, económicos y sociales, reflejados en la presencia de más de 450.000 libaneses en Venezuela, quienes son una parte integral y valiosa» de la sociedad.

Boukaram asume el cargo en reemplazo de Elías Lebbos, quien se desempeñó como embajador del Líbano en Venezuela durante 12 años y fue condecorado, en julio pasado, por el presidente Nicolás Maduro en reconocimiento a su labor diplomática y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Venezuela y Líbano son cercanos y en octubre de 2024 el Parlamento instaló un grupo de amistad con este país al tener relaciones diplomáticas «de larga data».

En ese mismo mes, Venezuela envió cerca de 14 toneladas de ayuda humanitaria al Líbano y Siria, recolectadas en un centro de acopio activado entonces en solidaridad con los pueblos de Medio Oriente, ante lo que el Gobierno venezolano considera el «genocidio sistemático perpetrado» por Israel. EFE

