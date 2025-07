La nueva película de Dora celebra la biodiversidad de Colombia y el legado del personaje

Washington, 1 jul (EFE).- La nueva película de Dora la Exploradora celebra la biodiversidad de Colombia, que ha sido el escenario principal del rodaje, y pone en valor el legado del personaje cuando se cumplen 25 años de su creación, según explica la actriz protagonista del filme, Samantha Lorraine.

«Es un honor poder interpretar a Dora. Su legado es muy grande. Es icónica», afirma en entrevista con EFE la intérprete, quien dice sentirse «muy orgullosa» de que se decantaran por ella para dar vida al personaje.

‘Dora and the Search for Sol Dorado’ (Dora y la búsqueda del Sol Dorado) , que se estrena este miércoles en las salas de Estados Unidos y el 4 de julio a nivel internacional, es la nueva adaptación de las aventuras de una de las exploradoras más conocidas de la pantalla en los últimos años.

Después de que se estrenase un primer ‘live action’ en 2019 (‘Dora and the Lost City of Gold’) (Dora y la Ciudad Perdida), la productora Paramount ha querido celebrar con «una nueva Dora», según la actriz, el aniversario de este personaje.

La protagonista indica que en esta nueva entrega se «explora la jungla» y se incluyen «nuevos personajes», aunque se mantienen los clásicos como Diego (interpretado por Jacob Rodriguez) o Botas (con la voz de Gabriel Iglesias).

«En nuestra película, Dora se encuentra en un escenario del mundo real en el que tiene sueños, esperanzas y miedos», avanza Lorraine.

El nuevo filme trata, según cuenta, sobre «cómo seguir siendo uno mismo cuando todo a tu alrededor parece estar en caos».

«Eso es lo diferente de esta historia: mantenemos el personaje de Dora pero en situaciones del mundo real», afirma.

Por su parte, Mariana Garzón, que interpreta a Naiya, amiga de Dora, explica también a EFE que le sorprendió lo duro que fue el rodaje.

«Estábamos sudando todo el día, con las piernas llenas de picaduras de mosquitos y muy cansadas. Pero luego decían ‘¡acción!’ y era como: ‘Ok, tenemos que hacerlo'», recuerda.

«En realidad me ayudaba un poco porque nuestros personajes estaban en unas condiciones similares a las que estábamos nosotras», bromea.

Garzón, que nació en Colombia hace 27 años, cuenta que descubrió lugares «impresionantes» de su país natal que no conocía.

La película fue filmada en localizaciones de Bogotá y Antioquia incluyendo estudios de última generación, parques naturales y paisajes rurales.

«Mis padres me criaron viendo a Dora, así que creo que esta película ha sido algo muy especial para mi familia y para mí, no solo porque sea de Dora, sino porque está grabada en Colombia», añade sobre el que ha sido su debut en el cine.

Las actrices participaron en un evento en la residencia del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña Jaramillo, en la que representantes del Gobierno y de algunos organismos multilaterales pudieron disfrutar del preestreno de la cinta y ver un adelanto inédito.

«Esta es una celebración del cine, pero también de los sueños que se hacen realidad cuando Colombia es el escenario, el aliado y el motor de grandes historias», declaró el embajador durante el acto.

Ambas actrices invitaron a que grandes y mayores fueran a disfrutar de un filme que a su juicio es una historia de aventuras para todos los públicos.

«Es una película para todos, no solo para niños o adolescentes. El mensaje de la película es algo con lo que cualquiera puede identificarse sin importar en qué etapa de la vida estés», afirma la protagonista.

La cinta ha sido dirigida por Alberto Belli (‘The Naughty Nine’) y escrita por Justin Thomas Billings en base a los personajes creados por Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes y Eric Weiner. EFE

