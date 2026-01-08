La obra de Remedios Varo formará parte de una exposición en Monterrey

Monterrey (México) 8 ene (EFE).- El arte de la pintora española Remedios Varo (1908-1963) estará presente en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), dentro de la exposición ‘Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA,’ que tendrá lugar del 20 de marzo al 19 de agosto próximos.

Este jueves, en rueda de prensa, la directora del Museo, Taiyana Pimentel, dio a conocer las exhibiciones que llegarán a ese espacio cultural, ubicado en el norte de México, y que este año celebra el 35 aniversario de su fundación.

‘Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA’ contempla 170 obras de más 115 artistas de los siglos XX y XXI. Destacan obras de artistas clave en la historia del arte mundial como la española Remedios Varo, la británica Leonora Carrington y los muralistas mexicanos David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros, además, de artistas más contemporáneos como Damián Ortega y Julio Galán.

«Este año cumplimos el 35 aniversario de fundación de Marco y lo juntamos con el 50 aniversario de la fundación de la colección FEMSA. La colección de arte asociada a una empresa privada más importante de esta ciudad, para hacer una nueva revisión de la colección FEMSA», dijo.

Las constelaciones abordan la fragilidad y la disputa de los límites geográficos, la relación entre cuerpos y territorios, las cartografías urbanas, las fracturas y continuidades de las estructuras coloniales, entre otras cosas.

«Llegan toda una serie de figuras, muchas mujeres por cierto en la exposición, muchísimas mujeres artistas y esto va a definir esta visión de la nueva colección FEMSA», planteó Pimentel.

Otras de las apuestas de Marco para este año es ‘Gabriel de la Mora: La Petite Mort’ que a través de seis ejes temáticos: cuerpos, borradura, calor, el filo del deseo, tacto y el placer del espectador, estudia la muerte y el placer sexual extático.

«(Gabriel de la Mora) es un artista que apunta, por cierto, a una nueva generación que puede estar más entre los 35 y 55 años, es decir, es el relevo del coleccionismo regiomontano. Es un artista que llega a Marco muy respaldado por su público regio», afirmó Pimentel.

El propio título de la muestra hace referencia a una expresión en francés que significa «orgasmo» o «la muerte pequeña».

Una tercera colección es ‘Charles & Ray Eames’, que se expondrá del 8 de mayo al 4 de octubre, y está dedicada a los reconocidos diseñadores norteamericanos que a través de sus creaciones, transformaron la manera en que el siglo XX entendió la cultura visual.

Por su parte, la mexicana Wendy Cabrera aborda el tema de los migrantes que llegaban a Estados Unidos, a través del Programa Bracero.

«Espacio Uno abrirá con la muestra de Wendy Cabrera que es una de las grandes promesas del arte contemporáneo mexicano. Una artista que trabaja críticamente en relación a las grandes construcciones de los discursos históricos de México», expuso.

La muestra está integrada de video instalación, así como la recreación de objetos cotidianos y se presenta en el Espacio Uno, del 10 de abril al 26 de junio. EFE

