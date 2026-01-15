La OEA enviará una misión de observadores a las elecciones generales en Perú

La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a Perú una misión de observación de las elecciones generales del 12 de abril, anunció el miércoles su secretario general Albert Ramdin, que se encuentra en Lima de visita oficial.

«Espero que el proceso electoral sea organizado de una manera profesional y ordenada», dijo Ramdin tras firmar un acuerdo de cooperación con el canciller peruano Hugo de Zela en una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el jefe de la OEA, la misión «estará encabezada por una persona que viene de la región».

El gobierno ha resaltado que garantiza la absoluta transparencia de las elecciones.

Los observadores de la OEA se sumarán a las misiones de la Unión Europea (UE), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), anunciadas esta semana por el gobierno.

Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril.

Un balotaje presidencial está prevista en junio, en caso ningún candidato supere el 50% de los votos.

Más de 30 postulantes se han inscrito para reemplazar al presidente interino José Jerí, cuyo mandato concluye el 28 de julio. Sin embargo, la lista definitiva se conocerá el 11 de marzo cuando la autoridad electoral concluya el proceso de tachas o impugnaciones.

