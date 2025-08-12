La ola de calor dejará un nuevo pico de calor en Francia para el fin de semana

París, 12 ago (EFE).- La ola de calor que afecta a Francia, al igual que a buena parte de Europa, se extenderá en los próximos días y dejará un nuevo pico de calor durante el fin de semana, confirmó este martes la agencia meteorológica nacional Météo France.

«Se prevé que la ola de calor continúe hasta finales de la semana y que se alcance un nuevo pico de calor durante el fin de semana del 15 de agosto, especialmente el viernes y el sábado, con temperaturas que podrían volver a alcanzar los 40 grados centígrados en el suroeste», indicó en sus informes.

Ese nuevo pico de calor, que se añade al vivido entre ayer y hoy, se deberá a una nueva zona de altas presiones sobre Europa occidental, que generará un efecto de «cúpula de calor».

Las regiones más septentrionales de Francia «deberían permanecer al margen de las temperaturas más intensas», pero en el suroeste la ola de calor se prevé «comparable en intensidad y duración» al fenómeno de récords vivido en 2003, con temperaturas superiores a los 44 grados en un verano que dejó 15.000 muertos relacionados con el calor.

En cuanto a la jornada de hoy, la ola de calor en Francia volvió a dejar valores inéditos, sobre todo en puntos del sur del país.

Es el caso de Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche) o Saint-Côme d’Olt (Aveyron), donde los termómetros llegaron a los 42,9 grados, o también de Romans-sur-Isère (Drôme), con 42,6 grados.

Este lunes ya había sido de máximos históricos en varios puntos del sudoeste, como las ciudades de Burdeos y Angulema, donde el mercurio llegó a los 41,6 y 42,1 grados centígrados respectivamente.

En total, en la jornada de hoy hubo 64 departamentos en alerta naranja, incluida la región de París, y 14 en alerta roja, del total de 101 que componen el país (cinco de ellos en ultramar).

Esta noche las temperaturas se mantendrán igualmente muy cálidas, significativamente por encima de los 20 grados según las previsiones de Météo France, en especial en el sudoeste y el litoral mediterráneo.

Para este miércoles las máximas bajarán varios grados en el oeste del país, a excepción de en el suroeste, mientras que en gran parte del este seguirán siendo sofocantes o incluso aumentarán, oscilando entre 36 y 38 grados con frecuencia.

«Al mismo tiempo, se está formando un fenómeno de tormentas en el oeste. Al principio bastante débiles y dispersas en la costa atlántica a primera hora del día, estas tormentas afectarán progresivamente a las regiones más al este, desde el suroeste hasta el norte del país, así como a los Alpes y a las montañas de Córcega», precisó igualmente Météo France.

Las tormentas podrán ser localmente fuertes, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, granizo y lluvias intensas.

La ola de calor había comenzado el viernes pasado en Francia, con la llegada de la masa de aire cálido procedente de la península Ibérica. EFE

