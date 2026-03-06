La OMI condena la muerte de cuatro marinos en el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz

Londres, 6 mar (EFE).- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, condenó este viernes el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, en el que murieron al menos cuatro marineros y tres resultaron gravemente heridos.

Según datos del organismo de la ONU, el ataque se produjo este 6 de marzo contra la embarcación Mussafah 2 al norte de Omán.

Estas víctimas se suman a otros dos marineros muertos -y uno desaparecido- el 1 de marzo en impactos contra los barcos Mkd Vyom y Skylight igualmente cerca de Omán y a un trabajador de astillero fallecido también en esa fecha en el Stena Imperative, en el puerto de Baréin.

«Mis pensamientos están con las familias y seres queridos de los afectados, así como con la comunidad marítima mundial que lamenta estas pérdidas», dijo Domínguez en un comunicado.

El responsable de la OMI recordó que «alrededor de 20.000 gente de mar permanece varada en el golfo Pérsico, a bordo de buques en situación de alto riesgo y sometidos a una considerable tensión mental».

«Esto es inaceptable e insostenible. Todas las partes y las partes interesadas tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la gente de mar, incluidos sus derechos y su bienestar, y la libertad de navegación, de conformidad con el derecho internacional», añadió.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel iniciados el pasado sábado, Irán bombardea posiciones estadounidenses en países del golfo Pérsico y el área del estrecho de Ormuz, bajo su control y por donde circula buena parte del comercio mundial y un 20 % del flujo del petróleo. EFE

