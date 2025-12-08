La OMS deplora ataques contra guardería y hospital en Sudán, que dejaron 114 muertos

Ginebra, 8 dic (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deploró hoy los ataques del 4 de diciembre contra una guardería y un hospital en el estado sudanés de Kordofán Sur, en el que murieron 114 personas, incluidos 63 niños, y hubo 35 heridos.

En una declaración emitida por su oficina, Tedros sostuvo que al menos tres ataques alcanzaron el Hospital Rural de Kalogi, una ciudad de Kordofán Sur (centro-sur de Sudán).

«De forma inquietante, los paramédicos y el personal de emergencias fueron atacados cuando intentaban mover a los heridos de la guardería al hospital», denunció Tedros.

El máximo responsable de la OMS explicó que los supervivientes de los ataques fueron trasladados al Hospital de Abu Jhebaiba, donde se necesitan urgentemente unidades de sangre y material médico.

«La OMS llama de nuevo al fin de esta violencia y a un mayor acceso de la ayuda humanitaria, incluida la sanitaria (…) Los sudaneses han sufrido demasiado», recalcó Tedros.

El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, ha acusado al grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de cometer un crimen de guerra con estos bombardeos. EFE

