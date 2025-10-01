The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La OMS eleva a 42 el número de muertos por el último brote de ébola en la RD del Congo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nairobi, 1 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este miércoles a 42 la cifra de muertos y a 64 la de casos registrados por el brote de ébola declarado el pasado 4 de septiembre en la provincia congoleña de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC).

Hasta el 28 de septiembre de 2025, se habían notificado un total de 64 casos (53 confirmados y 11 probables), incluyendo 42 fallecimientos (31 confirmados y 11 probables de personas que presentaban síntomas y vínculos epidemiológicos, pero murieron antes de poder ser sometidas a prueba) en la zona sanitaria de Bulape.

Esto sitúa la tasa de letalidad en el 65,6 % en un brote que, por ahora, se limita a Bulape y que afecta sobre todo a mujeres (57,8 %), niños de 0 a 9 años (25 %) y adultos de 20 a 29 años (23,4 %).

De momento, se han notificado cinco casos confirmados entre el personal sanitario, incluidos tres fallecimientos, precisó la OMS en un comunicado.

«El brote de la enfermedad por el virus del ébola en la República Democrática del Congo continúa, aunque con señales de un notable descenso en la transmisión», agregó esta agencia de la ONU.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %. EFE

pga/pa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR