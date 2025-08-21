The Swiss voice in the world since 1935

La ONG Foro Penal confirma la detención de un ciudadano francés y otro polaco en Venezuela

Caracas, 21 ago (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó este jueves a EFE que el ciudadano francés Camilo Castro y el polaco Sergiy Rudavskyy están detenidos en el país suramericano.

La organización detalló que la detención de Castro se produjo el 26 de junio de este año en Paraguachón, una zona en el oeste de Venezuela fronteriza con Colombia.

Sobre Rudavskyy, indicó que su arresto fue el pasado 7 de enero cuando se dirigía en un barco privado a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta (insular).

Actualmente hay 89 personas con nacionalidades extranjeras arrestadas en Venezuela que Foro Penal considera presos políticos, entre ellas venezolanos con otra ciudadanía.

Este jueves, la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela (VAU) reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en el país suramericano en plena escalada de tensiones entre Washington y Caracas por la amenaza del Gobierno de Donald Trump de enviar buques militares al entorno de las aguas venezolanas para combatir el tráfico de drogas.

El VAU, que opera desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, republicó hoy su última actualización -del pasado mayo- sobre su advertencia de viaje para Venezuela.

«El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos que no viaje ni permanezca en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles», explica la recomendación.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

rbc/lb/mrs

