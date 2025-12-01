La ONU abre en Panamá un encuentro con llamamiento a frenar la pérdida de tierras fértiles

3 minutos

Ciudad de Panamá, 1 dic (EFE).- Panamá acoge desde este lunes, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la 23 sesión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC23), haciendo énfasis en la pérdida mundial de tierras fértiles y el aumento de las sequías.

La secretaria ejecutiva de la CNULD, Yasmine Fouad, subrayó en la inauguración «la urgencia de actuar frente a una degradación del suelo» que avanza a un ritmo alarmante en todo el planeta.

«Invertir en la gestión sostenible de la tierra, la restauración de la tierra y las soluciones basadas en la naturaleza no es solo una necesidad medioambiental, sino también un imperativo para el desarrollo y una inversión estratégica, en la estabilidad, prosperidad y la paz», afirmó la exministra de Medio Ambiente de Egipto.

Fouad añadió que, durante su gestión al frente de la Convención, ha sido «testigo de cómo la tierra y el agua saludable son la base de la alimentación y la sociedad».

También recalcó que el propósito central del encuentro es «medir el progreso e identificar las deficiencias para acelerar soluciones» que permitan avanzar en la protección de los recursos terrestres.

Según datos de la CNULD, la reunión tiene lugar en un contexto que expertos califican de crítico: dos tercios del planeta se han vuelto permanentemente más secos en las últimas tres décadas y, en los dos últimos años, se han registrado las sequías más extensas y dañinas de la historia.

A esta situación se suma la proyección de que, si no cambian las tendencias actuales, para 2050 podrían degradarse 16 millones de kilómetros cuadrados de tierra, una superficie casi equivalente a Sudamérica.

En Panamá, la falta de lluvias ya ha reducido en varias ocasiones el tránsito por el canal, con repercusiones directas para el comercio mundial.

Fouad recordó que «esta semana será decisiva para examinar el progreso de los compromisos adoptados en la COP16», celebrada en Riad en 2024, y para definir la hoja de ruta de la Convención más allá de 2030.

El programa de trabajo del CRIC23 incluye sesiones temáticas sobre tenencia de la tierra como base para impulsar inversiones en ecosistemas saludables, el aumento de las tormentas de arena y polvo y la segunda reunión del grupo de género, destinado a visibilizar el impacto desproporcionado de la degradación y la sequía sobre las mujeres.

Las partes también trabajarán con jóvenes, pueblos indígenas, mujeres y comunidades locales, y asistirán a la presentación de informes sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo y los pastizales. EFE

