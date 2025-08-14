The Swiss voice in the world since 1935

La ONU advierte de que el nuevo plan de Israel «no es una expansión más de asentamientos»

Naciones Unidas, 14 ago (EFE).- La ONU advirtió hoy de que el nuevo plan de asentamientos al este de Jerusalén aprobado hoy por Israel «no es una expansión más» porque supondrá «cortar el norte del sur de Cisjordania», dijo hoy el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

La Administración Civil de Israel en Cisjordania (un órgano gubernamental en el territorio ocupado) dio hoy luz verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización del enclave.

Dujarric dijo que esos planes venían agravados por la declaración del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien interpretó que «entierran la idea de un Estado palestino y continúan los muchos pasos que estamos dando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto (sobre Cisjordania)».

«Llamamos a revertir este proceso», dijo Dujarric, quien repitió la posición inamovible de la ONU con respecto a los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este: «Van contra la legalidad internacional, consolidan la ocupación y alejan aún más la perspectiva de la solución de dos Estados».

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó el 19 de julio de 2024 que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a devolver las tierras y propiedades inmuebles a los palestinos desplazados por la ocupación y garantizar que vuelvan a sus hogares, evacuar a todos los colonos de los asentamientos y desmantelar el muro de separación construido en territorio ocupado.

Sin embargo, ni ese fallo ni los múltiples llamamientos procedentes de la práctica totalidad de la comunidad internacional han frenado a Israel en su política de construcción y ampliación de asentamientos. Actualmente cerca de 700.000 colonos viven en estos asentamientos, lo que dificulta enormemente la perspectiva de un futuro Estado palestino. EFE

