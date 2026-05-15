La ONU alerta que cerca de 20 millones de sudaneses sufren hambre

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La crisis alimentaria en Sudán corre el riesgo de convertirse en una «tragedia aún más grave» sin una rápida intervención internacional, mientras cerca de 20 millones de personas -más del 40% de la población- sufren hambre aguda, estimó el viernes la ONU.

La guerra en Sudán, que enfrenta desde abril 2023 al ejército con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), provocó, según la ONU, la mayor crisis alimentaria del mundo.

En un comunicado conjunto, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y UNICEF estimaron que alrededor de 19,5 millones de personas enfrentan actualmente un nivel crítico de hambre.

Estas cifras proceden del último informe publicado el jueves por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), organismo de la ONU con sede en Roma que evalúa el hambre y la malnutrición en el mundo.

«El hambre y la malnutrición amenazan millones de vidas», declaró Cindy McCain, directora del PAM, al pedir una acción internacional urgente para «impedir que esta crisis se transforme en una tragedia aún más grave».

Catorce zonas de Darfur del Norte, Darfur del Sur y Kordofán del Sur están amenazadas por la hambruna, mientras unas 135.000 personas ya sufren niveles «catastróficos» de hambre.

Esta evaluación se basa en «un escenario pesimista pero plausible», que contempla una intensificación de los combates y nuevas restricciones al acceso humanitario y a la circulación de bienes y personas.

La cifra actual de 19,5 millones de personas afectadas por hambre aguda es ligeramente inferior a la estimación de octubre pasado, que superaba los 21 millones, cuando se confirmó una hambruna en El Fasher (oeste) y Kadugli (sur).

El IPC estima que 825.000 niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda severa en 2026, lo que representa un aumento del 7% respecto a 2025.

Los niños «llegan a centros ya desbordados, demasiado débiles para llorar», describió Catherine Russell, quien advirtió que «morirán más niños» si no se adoptan medidas rápidas.

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