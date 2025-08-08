La ONU confirma que se ha reunido con la polémica Fundacion Humanitaria de Gaza

Naciones Unidas, 8 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó este viernes que funcionarios de las Naciones Unidas se reunieron con representantes de la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, en inglés), que con el respaldo de Israel y Estados Unidos gestiona desde mayo la distribución de alimentos en la Franja pese a las críticas de este organismo y otras organizaciones.

La reunión, que fue propuesta por la Misión de EEUU en la ONU, tuvo lugar este miércoles y en ella estuvo presente el presidente de la GHF, informó la portavoz asociada de Guterres, Stephanie Tremblay, en su rueda de prensa diaria.

Tremblay especificó que, en el encuentro, diversas entidades de la ONU y otros socios dialogaron sobre «la grave situación humanitaria en Gaza».

«Con prácticamente toda la población de Gaza al borde de la hambruna, damos la bienvenida a cualquiera que eleve su voz para llegar urgentemente con asistencia humanitaria a los civiles de Gaza. Pero ya tenemos un plan basado en principios humanitarios reconocidos globalmente», apuntó.

Según el Ministerio de Sanidad palestino, cientos de personas han muerto por disparos del Ejército israelí o disturbios cuando acudían a recibir ayuda a los centros de la GHF, que están ubicados en zonas bajo control militar israelí.

En este sentido, una nueva investigación de Médicos Sin Fronteras (MSF) publicada este jueves concluye que los centros de distribución de alimentos de la fundación son lugares de «asesinatos orquestados y deshumanización» y deberían ser cerrados.

Además, este martes 25 relatores y expertos de la ONU firmaron un comunicado conjunto en el que pidieron el desmantelamiento de la GHF, que fue creada por Israel en febrero de 2025 con apoyo de EEUU.

En su conferencia de prensa, Tremblay insistió en que la ONU no ha cambiado su enfoque en cuanto al reparto de ayuda humanitaria.

«Se trata de garantizar que la asistencia humanitaria llegue a las personas más vulnerables y de que reciban esa ayuda de manera segura. Todo esto es muy importante para la distribución de ayuda humanitaria», aseveró Tremblay.

La portavoz reiteró que la ONU «tiene un plan que funciona», y recordó que el organismo disponía de diversos puntos de distribución en toda Gaza donde las personas podían recibir asistencia «de manera segura y protegida».

Al ser preguntada si la GHF se ajusta a esos principios, la portavoz se limitó a responder: «Creo que puedes ver lo que está pasando en Gaza día a día». EFE

