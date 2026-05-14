La ONU constata que existe racismo sistémico contra afrodescendientes en Colombia

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Bogotá, 14 may (EFE).- El Mecanismo Internacional para la Justicia Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constató que en Colombia persiste un racismo «estructural, sistémico e histórico» contra las comunidades afrodescendientes, tras una visita de once días a Bogotá, Quibdó, Cartagena de Indias y Cali.

«En Colombia efectivamente hay racismo estructural y sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces normalizado, invisibilizado y naturalizado», afirmó este jueves el presidente del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para promover la Justicia y la Igualdad Racial, Víctor Rodríguez Rescia.

El equipo observó que, pese al reconocimiento oficial del problema por parte del Estado colombiano, persisten prácticas de discriminación racial, violencia y exclusión social que generan una «profunda desconfianza» de las comunidades afrodescendientes hacia las instituciones.

Durante su recorrido, los expertos se reunieron con autoridades, organizaciones sociales y víctimas, así como visitaron territorios donde evidenciaron ausencia estatal, presencia de grupos armados ilegales y dificultades de acceso a la justicia.

Según reveló el organismo, al presentar las conclusiones preliminares de la misión, los jóvenes negros son detenidos por las autoridades de manera «desproporcionada» basándose únicamente en estereotipos raciales, lo que a menudo deriva en un uso «excesivo y letal» de la fuerza, que suele quedar impune.

La visita al Centro de Detención Provisional de Bellavista en Cartagena reveló una situación «grave», pues el equipo identificó hacinamiento, acompañado de falta de luz solar, comida, ventilación, agua y atención médica, con personas encerradas durante «meses e incluso años» en instalaciones destinadas a detenciones de corta duración.

«Las condiciones que presencié son inhumanas y degradantes. Nunca en mi vida había visto peores condiciones, despojan a las personas de toda dignidad», reconoció Rodríguez.

La ONU también advirtió sobre la situación de regiones afectadas por el conflicto armado y la expansión de grupos ilegales, especialmente en territorios con numerosa población afrodescendiente.

En estas zonas, el Mecanismo documentó denuncias de desplazamientos, amenazas, reclutamiento forzado de jóvenes y restricciones a la movilidad de las comunidades.

No obstante, la ONU reconoció avances institucionales, entre ellos la reformulación de las directrices sobre el uso de la fuerza en protestas sociales, la reducción de hechos de violencia policial en manifestaciones y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la igualdad racial.

Así mismo, los expertos valoraron la creación de mecanismos institucionales enfocados en equidad racial y resaltaron el simbolismo de la elección de la vicepresidenta Francia Márquez como la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo en el país.

«Nos sentimos profundamente honrados e inspirados por nuestro encuentro con la vicepresidenta, cuyo liderazgo y compromiso por la justicia racial, francamente, nos causaron una profunda impresión», apuntó Rodríguez. EFE

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