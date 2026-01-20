La ONU exige a Israel que cese la demolición de sede de UNRWA y que restaure lo destruido

1 minuto

Naciones Unidas, 20 ene (EFE).- El Secretario General ONU, António Guterres, exigió este martes a Israel que cese «inmediatamente» la demolición de la sede de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en Jerusalén y le instó a que «devuelva y restaure el complejo».

Guterres condenó «enérgicamente» las medidas adoptadas por las autoridades israelís contra la sede de la agencia de la ONU en Sheikh Jarrah, un barrio predominantemente palestino del este de Jerusalén.

«Este recinto es inviolable e inmune a cualquier otra forma de interferencia», afirmó en un mensaje en X. EFE

