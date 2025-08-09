La ONU reconoce «el esfuerzo» de Trump por facilitar el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

2 minutos

Naciones Unidas, 9 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este sábado «el esfuerzo» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por facilitar el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, que termina con décadas de conflicto en el Cáucaso Sur.

El organismo internacional consideró «un importante hito en la normalización de las relaciones» el pacto que el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el viernes en la Casa Blanca junto con Trump.

«El secretario general aplaude el compromiso del presidente Aliyev y el primer ministro Pashinián con un diálogo sostenido y la construcción de confianza, y reconoce el esfuerzo del presidente Trump para facilitar el progreso», declaró el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en un comunicado de dos párrafos.

El acuerdo, alcanzado en medio las aspiraciones del mandatario estadounidense a un Premio Nobel de la Paz, tiene como base la reapertura de un corredor clave que, a propuesta de Armenia, llevará el nombre del líder republicano: la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP).

Hasta ahora conocida como corredor Zanguezur, es una ruta de unos 43 kilómetros que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio en el que se permitirá el tránsito comercial sin obstáculos.

El pacto acaba con un enfrentamiento entre las exrepúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán que se remonta a finales de la década de 1980, cuando Nagorno-Karabaj, una región azerbaiyana con una población mayoritariamente armenia, se separó de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia.

Tanto el primer ministro armenio como el presidente azerbaiyano destacaron los esfuerzos de Trump para lograr la paz en el Cáucaso Sur y coincidieron en que el mandatario merece el Nobel.

«¿Puedo hacer una sugerencia? Quizás estemos de acuerdo con el primer ministro Pashinián para enviar una petición conjunta al comité del Nobel para que otorgue al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz», declaró Aliyev. EFE

ppc/mar