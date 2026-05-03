La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

1 minuto

Viena, 3 may (EFE).- Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos este domingo de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este «ajuste voluntario» se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que «reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado». EFE

jk/rml