La oposición de Puerto Rico clama contra la corrupción tras culpabilidad de exgobernadora

San Juan, 27 ago (EFE).- Los opositores Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunciaron este miércoles la corrupción en el seno de la colectividad gobernante, después de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declarara culpable ante el Tribunal Federal.

Vázquez Garced, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), reconoció haber aceptado promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales, convirtiéndose en la primera exgobernante en ser convicta, aunque de un delito menos grave.

«La nueva generación de líderes en la política aspiramos a ser implacables contra la corrupción y tenemos como norte claro que nuestro pueblo merece líderes honestos e intachables», dijo en expresiones escritas el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame.

Para el secretario general del PPD, el hecho de que, por primera vez en la historia, Puerto Rico tenga a una exgobernadora declarándose culpable en el foro federal, constituye «una desgracia para el servicio público».

«Reiteramos nuestro compromiso con un gobierno limpio, serio y organizado. Seguiremos marcando un contraste con el PNP, convencidos de que la honestidad y el buen gobierno son valores irrenunciables para la política puertorriqueña», subrayó.

Por su parte, Juan Dalmau, secretario general del PIP, aseguró que la declaración de culpabilidad es «la muestra más reciente de la corrupción y el abuso de poder que esa colectividad (el PNP) ha ejercido contra el pueblo de Puerto Rico».

«Este hecho le recuerda al país la urgencia de limpiar la casa y exigir un gobierno íntegro. Y ese cambio no lo garantiza el bipartidismo rojo y azul, atado de manos al inversionismo político», señaló Dalmau, en alusión al PNP y al PPD.

«Solo con una visión de país clara y compartida, podremos impulsar el cambio urgente y necesario que ponga fin a la corrupción en todos los niveles del gobierno», agregó quien fue el candidato a la gobernación en 2024 de la Alianza de País.

Vázquez Garced, quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021, aceptó una promesa de donativo de parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini en 2020 para su campaña política en la contienda para la candidatura a la gobernación.

Podría ser condenada a entre seis meses y un año de cárcel, pero el acuerdo de culpabilidad establece, no obstante, que la defensa podrá solicitar probatoria. La vista de sentencia será el próximo 15 de octubre.

Antes del acuerdo de culpabilidad, la exgobernadora y los dos coacusados -Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini- enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión. EFE

