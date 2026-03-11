La oposición de Venezuela alerta sobre «acuerdos opacos» para elegir al fiscal y defensor

Caracas, 11 mar (EFE).- La principal plataforma opositora de Venezuela alertó este miércoles sobre posibles «acuerdos opacos», que atribuyen al Gobierno encargado y «sus aliados», para elegir a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de los titulares de esos organismos y la designación de dos interinos afines al chavismo.

«El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad», advirtió la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La coalición opositora consideró «indispensable» la independencia de ambas instituciones para «restablecer la confianza de las ciudadanos en las instituciones del Estado», así como garantizar el «acceso a la justicia» y asegurar «investigaciones imparciales».

A su juicio, el fiscal general es «una de las piezas fundamentales» para el respeto al debido proceso, la investigación de «abusos de poder» y para «reconstruir el Estado de derecho» tras la captura en enero por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En este sentido, insistió en que los titulares de ambas instituciones no pueden ser elegidos mediante «acuerdos políticos» para «preservar cuotas de poder» y mantener lo que la PUD denuncia como «subordinación» de las instituciones al «poder político».

«La independencia de estas instituciones es una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización», agregó.

Dos interinos afines al chavismo

El pasado 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos afines al Gobierno, renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, una semana después de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos por casos relacionados con 13 hechos concretos entre 1999 y 2026.

Saab fue nombrado como defensor del pueblo de forma temporal, mientras que el abogado Larry Devoe ocupa el cargo de fiscal general encargado.

La Constitución venezolana establece que el Ministerio Público (Fiscalía), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General conforman el Consejo Moral Republicano, parte del Poder Ciudadano, y deben estar integrados por «diversos sectores de la sociedad».

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlado por el chavismo, abrió el pasado 2 de marzo un período de postulaciones que culminaba el lunes, pero fue prorrogado hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT) del viernes 13 de marzo.

Como requisitos para la selección, se exige a los candidatos que sean venezolanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad, así como consignar una declaración de no militancia política-partidista, entre otros documentos.EFE

