La oposición ugandesa denuncia el arresto de su líder y asesinatos tras las elecciones

La oposición de Uganda denunció el arresto domiciliario de su líder y asesinatos de sus partidarios tras las elecciones generales celebradas el jueves en el país, cuyos resultados definitivos se darán a conocer el sábado en un contexto de represión y bloqueo digital.

El presidente Yoweri Museveni, de 81 años, busca prolongar sus 40 años de gobierno en este país del este de África, que se independizó de Reino Unido en 1962.

Su principal rival es Bobi Wine, de 43 años, un cantante convertido en político que creció en un barrio marginal y se califica a sí mismo de «presidente del gueto».

Su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), denunció el jueves en X que «el ejército y la policía rodearon» su residencia y que esto suponía, «en la práctica, ponerlo a él y a su esposa bajo arresto domiciliario».

Debido al bloqueo de Internet y a una red telefónica limitada, la AFP no pudo contactar con ningún dirigente de su partido el viernes por la mañana.

En la zona de Butambala, en el centro de Uganda, un diputado del partido de Wine logró declarar por teléfono a AFP que las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa, donde se habían reunido cientos de simpatizantes tras el cierre de las urnas.

«Diez personas murieron dentro de mi casa», afirmó Muwanga Kivumbi. Su esposa, Zahara Nampewo, profesora de Derecho, dijo que las diez víctimas eran agentes de campaña que se habían escondido en su garaje y a quienes las fuerzas de seguridad dispararon a través de la puerta.

La portavoz de la policía local, Lydia Tumushabe, dio una versión diferente, afirmando que «un grupo de matones del NUP» había planeado invadir e incendiar un centro de recuento local y una comisaría de policía.

La jornada electoral del jueves se vio marcada por importantes problemas técnicos. El resultado definitivo de las elecciones presidenciales y legislativas se espera para el sábado a las 14H00 GMT.

Con casi un 60% de los votos escrutados, la Comisión Electoral de Uganda anunció el viernes que Museveni obtuvo un 75,4% de los sufragios frente a un 20,7% para Wine.

