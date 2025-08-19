The Swiss voice in the world since 1935

La organización Amnistía Internacional pide a Bukele liberar a joven abogado salvadoreño

San Salvador, 19 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este martes al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que libere al abogado Alejandro Henríquez -también defensor de derechos ambientales-, detenido desde mayo pasado tras participar en una concentración pacífica para evitar el desalojo de una comunidad en una zona rural del país.

AI mencionó en una publicación en la red social X, que Henríquez «ha dedicado su vida a proteger el territorio, el agua y los derechos de su comunidad» y aseguró que «hoy está detenido injustamente».

«Llamamos al presidente Nayib Bukele a que lo liberen de manera inmediata e incondicional», solicitó la organización.

El abogado y el líder comunitario José Ángel Pérez, que también fue detenido tras participar en la concentración en la que pedían a Bukele apoyo para frenar un desalojo de cientos de campesinos, son procesados por los delitos de desórdenes públicos y resistencia.

El pasado 30 de mayo, ambos enfrentaron la audiencia inicial del proceso penal en su contra y el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretarles libertad condicional y ordenó detención provisional.

Diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras han rechazado la detención del joven defensor y del líder comunitario, y han solicitado que se respete el debido proceso.

Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de una cooperativa se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de una lujosa área residencial, en la que habita el presidente Bukele, para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas, según las publicaciones de medios locales.

Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas denunciaron el día 13 la detención de Henríquez y de Pérez. EFE

