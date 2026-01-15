La OSCE exige un papel activo tras un eventual alto el fuego en Ucrania

Viena, 15 ene (EFE).- La OSCE debe desempeñar un papel activo en Ucrania tras un eventual final de la guerra, aseguró este jueves el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, presidente de turno este año de la mayor organización internacional de seguridad.

Al presentar las prioridades de la presidencia suiza de la OSCE, Cassis reconoció que la invasión rusa de Ucrania representa «el mayor desafío que la organización ha enfrentado desde su creación» e instó a los 57 países miembros a mantener «diálogo y confianza mutua».

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) «no se creó solo para países con ideas afines, sino también para aquellos que podrían tener conflictos internos. Y este es el caso hoy», señaló Cassis en rueda de prensa en Viena.

«Nuestro objetivo es claro: contribuir, si las condiciones lo permiten, a una paz justa y duradera en Ucrania. Suiza trabajará para asegurar que la OSCE permanezca preparada para jugar un rol cuando una desescalada o un alto el fuego sean posibles», agregó.

Medio siglo después de los acuerdos de Helsinki entre Este y Oeste en la Guerra Fría, que constituyen la base de la OSCE, Cassis hizo un llamamiento a los 57 países miembros a «restaurar el significado del consenso».

«La guerra contra Ucrania ha llevado a nuestra organización a la crisis más grave de su historia. La confianza se ha visto dañada, nuestra capacidad de acción se ha reducido y el consenso se ha debilitado. (..) Pero esta crisis puede y debe fortalecer a la OSCE», afirmó.

En todo caso, advirtió, si la OSCE no está preparada para supervisar un alto el fuego en Ucrania, documentar la situación y actuar en ese momento, «será difícil justificar su necesidad» como organismo.

Para ello, destacó Cassis, la OSCE necesita reformarse, lo que incluye «algunos recortes» de su presupuesto, como exige Estados Unidos.

En el último consejo ministerial de la OSCE, celebrado en Viena a comienzos de diciembre, Estados Unidos pidió recortar el presupuesto de la organización (unos 140 millones de euros anuales) en al menos 15 millones de euros.

Esos recortes, dijo Cassis, son «el precio a pagar para mantener a Estados Unidos a bordo» de la organización.

«A todos nos interesa aumentar la eficiencia, volver a las raíces y centrarnos en lo esencial en este momento de inestabilidad y desorden», destacó el presidente de turno de la OSCE, asegurando que existe un «gran apoyo en esa dirección».

Respecto a las recientes amenazas de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo parte de Dinamarca, país miembro de la OSCE, Cassis se limitó a decir que se «monitorea» la situación, si bien subrayó que Washington «sabe exactamente lo que constituye una violación del derecho internacional y lo que no».

«Si algo sucediera, esperamos que los Estados participantes de esta organización soliciten de inmediato discutir, profundizar y tomar medidas», añadió el ministro suizo.

Por su parte, el secretario general de la OSCE, el turco Feridun Sinirlioglu, calificó la disputa sobre la isla ártica como un «asunto bilateral», ya que hasta ahora la organización no ha sido contactada al respecto.

La OSCE, establecida formalmente en 1995, se basa en los principios de Helsinki, entre ellos el respeto de la soberanía territorial, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Su objetivo es fomentar estos valores en sus 57 países miembros, que incluyen todos los Estados europeos y de Asia Central, así como Estados Unidos y Canadá. EFE

