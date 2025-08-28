La OTAN estima que España ha llegado al 2 % de su gasto del PIB en defensa
1 minuto
Bruselas, 28 ago (EFE).- España está destinando al gasto militar el 2 % de su producto interior bruto durante 2025, según una estimación publicada por la OTAN, lo que mantiene al país entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a este área pero supone que España cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la Organización acordaron en 2014 para la década posterior.
En la comparación interanual, según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11 %. EFE
