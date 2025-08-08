La patronal de Perú respalda la soberanía peruana en la isla reclamada por Colombia

Lima, 8 ago (EFE).- La Unión de Gremios, formada por micro, pequeñas y grandes empresas de Perú, expresó este viernes su respaldo a la posición del Gobierno peruano de defensa de la soberanía del municipio Santa Rosa, en la región amazónica de Loreto, una localidad ubicada en una isla reclamada desde el martes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La organización patronal reafirmó su confianza en que «se mantendrá el pleno respeto a los tratados suscritos» y en que «la relación con la hermana República de Colombia seguirá fortaleciéndose en un clima de paz, amistad y cooperación mutua»., según un comunicado.

Indicó que la posición peruana tiene como base los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia, firmado el 24 de marzo de 1922, y en los trabajos realizados por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, así como en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que puso fin a los diferendos fronterizos entre ambos países.

El comunicado de la Unión de Gremios está firmado por la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nacional de Turismo de Perú, la Asociación Automotriz del Perú, PerúCámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mypimes.

El jueves, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró en un mensaje a la nación, desde Japón, donde realiza una visita oficial, que «no hay nada que tratar» con Colombia.

Boluarte añadió que el tratado de 1922 y su reconfirmación en el Protocolo de Río de Janerio de 1934 muestran que la isla Chinería, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia y donde se ubica el distrito de Santa Rosa de Loreto, es peruana y está dentro de su soberanía nacional. » EFE

