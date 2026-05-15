La Paz aplaza a junio su ‘Larga noche de museos’ por los conflictos sociales en Bolivia

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La Paz, 15 may (EFE).- La Alcaldía de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, anunció este viernes que la ‘Larga Noche de Museos’, prevista para este sábado, será aplazada a junio por los conflictos sociales que se concentran en el departamento homónimo.

El municipio informó en un comunicado sobre «la postergación de la XX Larga noche de museos prevista para este sábado 16 de mayo, debido a los conflictos sociales que ponen en riesgo la integridad de los habitantes de esta ciudad» e indicó que la nueva fecha para el evento será el 13 de junio.

La decisión fue tomada en una reunión entre el alcalde de La Paz, César Dockweiler, con artistas, gestores culturales y representantes de las instituciones involucradas en la actividad, en la que decenas de repositorios y espacios abren sus puertas a los ciudadanos con distintas actividades y arte al aire libre.

«Tenemos la necesidad de suspenderla (…) no porque no queramos hacerla, sino porque tenemos que precautelar la vida de nuestros ciudadanos y porque queremos que sea una fiesta, queremos que la gente camine tranquila y disfrute de su ‘Larga noche de museos'», dijo Dockweiler en el encuentro.

Las protestas afectan al país desde la semana pasada por diversas demandas, entre ellas los reclamos por aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y reformas legales, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de campesinos de La Paz piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las manifestaciones se concentran en La Paz, donde los sectores campesinos del altiplano bloquean carreteras desde hace diez días y los demás sindicatos realizan a diario manifestaciones callejeras.

La Paz vivió en la víspera la jornada más violenta desde el inicio de las protestas, al desbordarse manifestaciones separadas de mineros que operan bajo el sistema de cooperativas y maestros rurales, quienes terminaron enfrentados con agentes antidisturbios y causaron destrozos en la ciudad.

Los dirigentes de los mineros cooperativistas, que piden explosivos y nuevas áreas de trabajo, dialogaron con Paz el jueves y alcanzaron algunos acuerdos, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Los maestros rurales, que exigen un incremento salarial y se oponen a la descentralización de la educación, mantienen sus protestas.

El jueves, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció un «plan macabro» supuestamente diseñado por el expresidente Evo Morales (2006-2019) para «romper el orden constitucional» y que presuntamente está «financiado» por el narcotráfico.

Los bloqueos de carreteras de los campesinos están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, sobre todo en La Paz y la ciudad vecina de El Alto y, según las autoridades, han dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron que se abran «corredores humanitarios» en los bloqueos para «garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible» e instaron a las autoridades a generar «espacios de diálogo efectivo» con los movilizados. EFE

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