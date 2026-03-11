La peste porcina africana gana terreno y se acerca a Barcelona

Un nuevo caso de peste porcina africana fue detectado cerca de Barcelona, anunciaron el miércoles las autoridades de Cataluña, que han ampliado de nuevo el radio de la zona de riesgo hasta incluir determinadas áreas boscosas de la ciudad española.

«Detectado un (caso) positivo en el medio natural de Barcelona», anunció en X el responsable de Agricultura del gobierno regional catalán, Òscar Ordeig, señalando que el parque natural de Collserola quedará cerrado al público.

En las últimas semanas, la enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los seres humanos pero con una tasa de mortalidad cercana al 100% en cerdos y jabalíes, ha ido ganando terreno en la región, en zonas boscosas, ampliando su extensión en torno al foco inicial registrado en noviembre.

El primer foco del virus, que no se detectaba en España desde 1994, ha matado a decenas de jabalíes.

No se ha notificado ningún caso en explotaciones porcinas.

Desde entonces, las autoridades no han dejado de ampliar la «zona de riesgo», dentro de la cual se han encontrado varias decenas de jabalíes muertos afectados por la enfermedad.

Barcelona figura ahora en el área «de bajo riesgo», según un mapa actualizado en la página web del gobierno catalán.

El origen del foco sigue siendo desconocido por el momento.

El foco ha suscitado una gran inquietud en el seno de la poderosa industria porcina española, tercer productor mundial de esta carne y sus derivados.

España exporta cada año cerca de tres millones de toneladas a un centenar de países en el mundo.

