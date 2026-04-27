La plataforma Airbnb prevé más anfitriones ocasionales en México por el Mundial FIFA 2026

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La plataforma digital de hospedaje Airbnb prevé que el Mundial de Fútbol de 2026 impulse en la Ciudad de México la figura del anfitrión ocasional, es decir, personas que abrirán sus casas o departamentos de forma temporal para atender la demanda de hospedaje durante el torneo.

Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos para México de Airbnb, afirmó -este lunes en conferencia de prensa- que la plataforma espera un comportamiento similar al observado en otros grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de París.

“El mayor pico de reservas lo vamos a experimentar justo un mes antes del Mundial, como lo vimos en París en las Olimpiadas y en otros eventos”, señaló Colín, en una ciudad donde al menos existe una oferta de 26.000 alojamientos.

El directivo explicó que la demanda no se concentrará únicamente en los corredores turísticos tradicionales, sino también en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México (Azteca), al centro de la ciudad y a los espacios donde se prevén concentraciones de aficionados, como la Basílica de Guadalupe.

“Vamos a tener un número muy importante de anfitriones que abran sus casas temporalmente”, dijo Colín.

Como referencia, el ejecutivo mencionó el caso de París, donde se observó hasta un 25 % más de oferta relacionada con estos anfitriones ocasionales.

Además, Colín reveló que -tras los Juegos Olímpicos- más del 95 % de los alojamientos que se activaron de forma temporal en esas zonas regresaron después al mercado tradicional de vivienda de largo plazo.

Colín también comparó el fenómeno esperado por el Mundial con lo que ocurre cada año en la Ciudad de México durante la Fórmula 1, particularmente en la alcaldía Iztacalco, donde casas y departamentos se activan temporalmente para recibir visitantes y luego vuelven a su uso habitual.

“Cuando acaba la Fórmula 1, pues ya regresan(…) al propósito de vivienda de largo plazo”, expuso el representante de la plataforma.

Airbnb no dio una cifra exacta sobre el número de anfitriones actuales en la Ciudad de México, ni sobre las reservas previstas para el Mundial, al argumentar que, por ser una empresa pública, no podía adelantar ese dato.

Sin embargo, la empresa sostuvo que el anfitrión ocasional tendrá un papel cada vez más importante para aliviar la demanda de hospedaje en zonas no tradicionales.

La plataforma también proyecta un impacto económico relevante durante los cuarenta días del torneo.

Según Colín, Airbnb estima, con base en un estudio elaborado con Deloitte, una derrama adicional de 345 millones de dólares en la época mundialista y 13.000 empleos adicionales sustentados en la Ciudad de México.

El directivo recordó que, en 2025, Airbnb generó en la capital mexicana una derrama de 22.000 millones de pesos (1.222 millones de dólares) y 46.000 empleos, producto del gasto de anfitriones y viajeros. EFE

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