La PNUD advierte que los discursos de odio afectan la participación política en América Latina

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Los discursos de odio y la creciente polarización en América Latina distorsionan la participación política en la región y amenazan su capacidad de desarrollo, dijo este lunes en entrevista a la AFP una responsable de la agencia para el desarrollo de Naciones Unidas.

La directora regional Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, apuntó a «la polarización y la crisis de representación por parte de los partidos políticos» como uno de los desafíos pendientes en América Latina.

Señaló la necesidad de gestión de nuevas tecnologías a la par de su vertiginoso desarrollo.

Es vital entender cómo la transformación digital, las nuevas tecnologias «nos puede ayudar a identificar desinformación, discursos de odio y narrativas polarizantes que lo que hacen es distorsionar no solo la participación política, sino la capacidad de generar resultados en materia de desarrollo», dijo Muschett.

La funcionaria de la ONU señaló que las mismas tecnologías que desafían su representatividad son una «oportunidad para fortalecer mecanismos de participación cómo nunca antes».

«La combinación entre la polarización y la crisis de representación por parte de los partidos políticos es definitivamente una señal que requiere atención», aseguró al indicar que se trata de «pilares fundamentales de una democracia sólida».

Muschett presentó más temprano el informe «Democracias bajo presión. Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe».

El informe destaca que más de cuatro de cinco ciudadanos de la región viven bajo gobiernos electos, pero hay vulnerabilidades estructurales que tensionan los avances en desarrollo y de la democracia.

El PNUD plantea la necesidad de trabajar para que el dinero lícito o ilícito, en una región atravesada por la criminalidad y el narcotráfico, no distorsione la competencia democrática.

Tareas que sólo puede llevar adelante un Estado capaz de producir resultados concretos para su población, sin resignar derechos, en un contexto de presión geopolítica y económica creciente.

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