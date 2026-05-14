La población en cárceles rusas bajó en más de 180.000 presos desde la guerra en Ucrania

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El número de presos en Rusia disminuyó en más de 180.000 personas en cinco años, en parte debido a que Moscú envía convictos a combatir en Ucrania, afirmó el jefe del sistema penitenciario ruso el jueves.

En cuatro años de guerra, Rusia ofreció a los presos contratos con el ejército para luchar en Ucrania y reducir sus condenas, siempre que sobrevivan.

Rusia -que cuenta con una enorme red penitenciaria heredada de los campos de trabajo soviéticos- tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo, aunque ese número fue disminuyendo en las últimas dos décadas.

«Si a finales de 2021 había 465.000 (presos), ahora hay 282.000», declaró el director del servicio penitenciario ruso, Arkadi Gostev, según la agencia estatal TASS.

Esto representa una caída de casi 40%.

Alrededor de 85.000 de los reclusos actuales están en detención preventiva, añadió.

Gostev señaló que el descenso se debe en parte al reclutamiento del ejército, pero también a la mayor aplicación de penas suspendidas y otras formas de castigo.

Los presos que regresan del frente en Ucrania han provocado un aumento de la delincuencia y tensiones sociales en Rusia.

Gostev también afirmó que miles de reclusos trabajan en instalaciones de producción en apoyo del ejército, contribuyendo a la economía en tiempos de guerra.

Los presos rusos son a menudo obligados a trabajar en un sistema heredado del Gulag soviético.

«Durante el año destinamos adicionalmente a 16.000 internos para estos fines (militares), específicamente para la fabricación», indicó TASS citando a Gostev.

Rusia sufre escasez de mano de obra durante la ofensiva, con cientos de miles de hombres en el frente y un número similar que abandonó el país tras la movilización.

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