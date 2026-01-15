La población ocupada crece en Lima 3 % en 2025 pero disminuye 9,5 % entre los más jóvenes

2 minutos

Lima, 15 ene (EFE).- La población ocupada en Lima alcanzó los 5,62 millones de personas y por tanto, creció un 3 % en 2025 respecto al año anterior, mientras que se reportó un decrecimiento de 9,5 % entre los jóvenes, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La población ocupada masculina en la capital de Perú aumentó un 4 % (116.300 personas), mientras que la población ocupada femenina creció un 1,8 % (45.800 personas), en relación con el año anterior.

En 2025, la población ocupada mayor de 45 años se incrementó un 8,%, seguida del grupo de 25 a 44 años, que creció 2,4 %; y en contraste, la población ocupada de 14 a 24 años de edad disminuyó un 9,5 %.

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima se ubicó en 2.220 soles (654 dólares), lo cual significó un incremento de 9,1 % (184,6 soles), con relación al año 2024.

La población ocupada aumentó en los sectores de manufactura (3,6 %), servicios (3 %), construcción (3 %) y comercio (2,2 %).

Además, el INEI precisó que la población ocupada incrementó en las empresas de 11 a 50 trabajadores (16,1 %) y en las empresas de 51 y más trabajadores (5,4 %), mientras que disminuyó en las empresas de 1 a 10 trabajadores (0,5 %).

Durante el año 2025, la tasa de desempleo de Lima se ubicó en 5,9 %, un porcentaje inferior en 0,5 puntos porcentuales al registrado en el año 2024 (6,4 %).

El INEI también indicó que en el último trimestre del año, la población ocupada aumentó en 5,9 %, respecto mismo periodo del año anterior, y fue en el sector de comercio donde más empleo se registró, con un aumento del 8,7 %.

La informalidad laboral está presente en más del 70 % de los empleos en el país andino, según cifras de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (ComexPerú). EFE

pbc/fgg/gpv