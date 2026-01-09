La población taiwanesa volvió a descender en 2025 tras un mínimo histórico de nacimientos

Taipéi, 9 ene (EFE).- La población taiwanesa se situó en 23.299.132 personas a finales de 2025, lo que supone una reducción de 101.088 habitantes respecto al año anterior, después de que la isla registrara un nuevo mínimo histórico de nacimientos, informaron este viernes fuentes oficiales.

Del total de habitantes, 4.673.155 tienen 65 años o más (20,06 % de la población), 15.944.087 se encuentran en el segmento de 15 a 64 años (68,43 %) y 2.681.890 son menores de 15 años (11,51 %), según cifras del Ministerio del Interior recogidas por la agencia de noticias CNA.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una sociedad se considera «en envejecimiento» cuando el grupo de 65 años o más representa al menos el 7 % de la población; «envejecida» cuando alcanza el 14 %; y «súper envejecida» cuando supera el 20 %.

El número de nacimientos, por su parte, ascendió a 107.812 en 2025, encadenando una década de descensos y marcando un nuevo mínimo histórico en la isla.

Las cifras de recién nacidos en Taiwán empezaron a caer de forma continuada a partir de 2016, cuando se registraron 208.440 nuevos nacimientos, casi el doble que en 2025, indicó CNA.

En cuanto a los matrimonios, el año pasado se celebraron 104.376 uniones en Taiwán, 18.685 menos que en 2024, mientras que los divorcios fueron 52.101, 1.368 menos que el año anterior.

En este contexto, el presidente de Taiwán, William Lai, manifestó el pasado agosto su intención de mejorar la atención sanitaria para las personas mayores con el objetivo de convertir la isla en un «modelo» para las naciones «súper envejecidas».

El mandatario apuntó que el sector de atención a los ancianos alcanzaría un valor estimado de 3,6 billones de dólares taiwaneses (unos 113.810 millones de dólares) en 2025, lo que representaría en torno a una séptima parte del producto interior bruto isleño. EFE

