La Policía boliviana despeja los bloqueos en el acceso a El Alto y detiene a once personas

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La Paz, 13 may (EFE).- La policía de Bolivia desbloqueó hoy haciendo uso de gases lacrimógenos la ruta principal de la ciudad andina de El Alto que comunica con la Amazonía y detuvo a once personas entre los manifestantes que protestaban por las políticas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, cuya renuncia también piden los sectores movilizados más radicales.

Los arrestos se produjeron durante la pasada medianoche en la zona de El Alto conocida como Río Seco, que conecta con las rutas hacia la frontera con Perú, según informó este miércoles el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Amilcar Sotopeña,

Los manifestantes formaban parte de un grupo denominado «Ponchos rojos», una agrupación aimara radical que ha protagonizado diversos bloqueos en la zona andina de Bolivia que han afectado el tránsito hacia la frontera con Chile y el centro y sur del país.

Según el informe policial, la intervención se produjo a tenor de los destrozos que causaron algunos manifestantes en propiedades públicas y privadas en la zona del bloqueo.

Por otro lado, unos 250 agentes despejaron durante la madrugada la ruta hacia la localidad de Coroico, en Los Yungas de La Paz, sin que fuera necesario recurrir a la fuerza ni emplear gases lacrimógenos, informó el jefe policial.

Los campesinos abandonaron el bloqueo cuando vieron llegar a los uniformados, pero la circulación de vehículos se ve entorpecida por las toneladas de tierra, árboles y piedras que colocaron los manifestantes y que deben ser retiradas con maquinaria especial.

En las próximas horas los efectivos policiales se dirigirán a la localidad yungueña de Caranavi, donde los bloqueos duran ya varios días, a fin de despejar las vías de tránsito en esa región, productora de alimentos.

Los «Ponchos rojos» también tienen previsto llevar a cabo una marcha de protesta desde El Alto a La Paz, distantes una veintena de kilómetros, mientras que un grupo de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) prosigue por segundo día una caminata desde el altiplano a La Paz, sede del Gobierno, para participar en las movilizaciones opositoras.

La Defensoría del Pueblo ha pedido a los autores de los bloqueos que habiliten «corredores humanitarios» para facilitar el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos, mientras que la Confederación de Empresarios Privados exige que sean llevados ante los tribunales y que intervengan mediadores nacionales e internacionales para tratar el conflicto.

La Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales, pero, además los sectores más radicales exigen la renuncia del presidente.

Por su parte, Rodrigo Paz ha negado que tenga intención de privatizar las empresas estatales y ha convocado al diálogo a todos los dirigentes que lideran los bloqueos de carreteras.

La Policía informó este martes de que había 67 zonas bloqueadas, 50 de las cuales se encuentran en La Paz, y también hay cortes de vías en el departamento oriental de Santa Cruz, el más poblado y principal motor económico del país.EFE

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