La Policía brasileña desarticula una fábrica clandestina de armas de fuego en São Paulo
São Paulo, 21 ago (EFE).- La Policía Federal de Brasil desarticuló una fábrica clandestina de armas de fuego que iban destinadas a organizaciones vinculadas al crimen organizado, informaron las fuerzas de seguridad este jueves en un comunicado.
Durante la investigación, que comenzó hace diez días a partir de una denuncia, las fuerzas de seguridad pudieron observar «movimientos atípicos» en la fábrica, que supuestamente funcionaba como unidad de producción de piezas aeronáuticas.
En el allanamiento realizado a la fábrica de fusiles ubicada en el municipio de Santa Bárbara D’Oeste, en el estado de São Paulo, los policías encontraron fusiles, municiones, y piezas de distintas armas de fuego, además de equipamientos industriales de alta precisión con los que fabricaban el armamento.
Según fuentes policiales citadas por el medio ‘g1’, las piezas incautadas servirían para montar por lo menos 40 fusiles.
Dos hombres quedaron detenidos mientras descargaban cajas llenas de armamento en otro domicilio en la periferia del estado. Los detenidos responden por posesión y comercio ilegal de armas de fuego.EFE
