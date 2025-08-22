The Swiss voice in the world since 1935

La Policía colombiana eleva de ocho a doce los uniformados muertos en ataque a helicóptero

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 21 ago (EFE).- El Gobierno colombiano confirmó este jueves que son doce los policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde la difícil geografía retrasó durante horas la llegada de información precisa sobre lo ocurrido.

El presidente Gustavo Petro informó inicialmente de ocho muertos y ocho heridos, pero horas más tarde las autoridades aumentaron el balance a doce uniformados fallecidos tras obtener reportes desde la zona, aunque los cuerpos y los heridos aún no han podido ser evacuados, según afirmó una fuente de la Policía a EFE.

«No han podido hacer la extracción de heridos ni de los cuerpos», precisamente por las dificultades de acceso al área montañosa y selvática donde ocurrió el ataque, señaló la fuente.

Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue supuestamente atacado con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

«Lo sucedido es un acto de guerra cometido por el Frente 36 del Estado Mayor Central», señaló Petro en su cuenta de X, en alusión a una de las principales disidencias de las FARC que opera en el noreste antioqueño.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país. EFE

pc/joc/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR