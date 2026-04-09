La Policía de Ecuador incauta dos toneladas de droga y detiene a cinco personas

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Quito, 9 abr (EFE).- La Policía de Ecuador incautó dos toneladas de clorhidrato de cocaína que se pretendían enviar al exterior, y capturó a cinco personas de entre 22 y 51 años, en la provincia tropical de Los Ríos, informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo al funcionario en un mensaje en X, se «pretendía contaminar un contenedor con 2.000 paquetes de clorhidrato de cocaína que saldría por uno de los puertos del país».

Según el ministro, los sujetos capturados están vinculados al grupo criminal ‘Los Lobos’, uno de los más violentos del país andino.

Los detenidos, todos hombres, fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso.

El ministro señaló que, en mercados internacionales, la droga incautada tiene un valor aproximado de 61 millones de dólares en Estados Unidos y 95 millones de dólares en Europa.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

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