La Policía de Londres desmantela una red que traficó con más de 40.000 móviles robados

Londres, 7 oct (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) desmanteló una red criminal sospechosa de contrabandear hasta 40.000 teléfonos robados en el último año que en su mayoría eran enviados desde el Reino Unido a China, la mayor operación de este tipo hasta la fecha en el país.

Después de casi un año de investigación, los agentes de la Met lograron dar con los responsables de la venta de lo que sería el 40 % de todos los teléfonos robados en la capital británica, y se arrestó a 46 personas por delitos de robo y carterismo, según anunció el cuerpo este martes en un comunicado.

«Esta es la mayor ofensiva contra el robo y hurto de teléfonos móviles en el Reino Unido, en el conjunto de operaciones de este tipo más extraordinario que la Policía Metropolitana haya llevado a cabo jamás», aseguró el comandante Andrew Featherstone, responsable de la Met en la lucha contra el robo de teléfonos.

Las pesquisas comenzaron en diciembre del pasado año, cuando se encontró cerca del aeropuerto londinense de Heathrow un almacén en el que se guardaba una caja que contenía alrededor de mil iPhones listos para ser enviados a Hong Kong.

Los agentes descubrieron que casi todos esos teléfonos habían sido robados, lo que desencadenó la operación en la que participaron detectives que normalmente investigan robos a mano armada y tráfico de drogas.

La Met interceptó más envíos y utilizaron análisis forenses en los paquetes para identificar a dos personas, y posteriormente se realizaron nuevas indagaciones que llevaron a la detención el pasado 23 de septiembre de dos hombres de 30 años que viajaban en un coche con otros 2.000 dispositivos hacia el noroeste de Londres.

También se encontraron más de 30 dispositivos sospechosos durante los registros que se efectuaron en 28 propiedades en la capital y el condado de Hertfordshire, al norte de la ciudad.

«Encontrar el envío original de teléfonos fue el punto de partida de una investigación que descubrió una banda de contrabando internacional que creemos podría haber sido responsable de exportar hasta el 40 % de todos los teléfonos robados en Londres», dijo el inspector Mark Gavin.

Entre las actuaciones efectuadas, se realizaron once arrestos en una operación contra bandas que robaban furgones de mensajería que entregaban el nuevo iPhone 17, y un hombre que había viajado entre Londres y Argelia más de 200 veces en el último año fue detenido con 10 teléfonos robados en el aeropuerto de Heathrow. EFE

