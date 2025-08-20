The Swiss voice in the world since 1935

La Policía de Perú apenas cuenta con el 60 % de sus vehículos operativos

Lima, 19 ago (EFE).- Apenas el 60 % de los vehículos de la Policía Nacional de Perú se encuentra operativo, mientras que el 40 % restante está fuera de servicio, ya sea por averías pendientes de reparación o por daños que no se pueden recuperar, según un reciente informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

El estado del equipamiento de la Policía Nacional también ha suscitado en el país críticas hacia la protección que se les brinda a los policías, especialmente la información llegó después de que una mujer denunciase el asesinato de su marido en el distrito limeño de La Victoria.

El agente, con más de 16 años entre las filas de la institución policial, había tenido que costearse su propio chaleco antibalas a la espera de recibir uno de manera “oficial”, de acuerdo a la denuncia realizada por la viuda.

Esta situación afecta a la capital, pero también a localidades como Lambayeque, en la costa norte del país, donde acumulan más de 10.000 denuncias por robo y hurto en lo que va de año, según el Sistema de Denuncias de la PNP.

«Da mucho temor porque los policías se van a trabajar sin chalecos antibalas. Yo trabajo con policías mañana, tarde y noche y los veo desprotegidos”, indicó a la emisora RPP el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez.

El congresista del partido derechista Somos Perú Alfredo Azurín, un policía en retiro famoso por hacer en el programa televisivo ‘Alerta Aeropuerto’, denunció este martes en su perfil de la red social X la falta de equipamiento adecuado para los agentes tras una inspección sorpresa a dos comisarías de la capital Lima.

“Los chalecos de la policía están vencidos desde hace más de 20 años y el armamento (pistolas y revólveres) tiene 40 años de antigüedad”, compartió en la red social. EFE

