La Policía de Portugal detiene a dos sospechosos de iniciar incendios forestales

2 minutos

Lisboa, 16 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo en las últimas horas a dos sospechosos de iniciar incendios forestales, un hombre de 19 años y una mujer de 32, en la región de Guarda, una de las más afectadas por las llamas y donde ayer se notificó la primera víctima mortal del fuego.

En el caso de la mujer, la PJ indicó que «la sospechosa vive en conflicto con sus vecinos y habría provocado el incendio con una llama directa, utilizando un mechero, para asustarlos, poniendo en peligro la propia población donde reside, en un día marcado por incendios forestales en la misma zona geográfica, que incluso causaron la muerte de un ciudadano y heridas graves a otros».

El incidente se produjo ayer, viernes, por la noche en el distrito de Guarda, donde ayer murió un hombre -la primera víctima mortal de la ola de incendios- a causa del fuego que arde en la región.

La detenida será sometida a un primer interrogatorio judicial para la aplicación de las medidas coercitivas que se consideren adecuadas, concluyó la PJ.

En el caso del hombre, el incidente también se habría producido el viernes por la noche en Seia, donde el sospechoso «habría provocado el incendio con una llama directa, sin motivo aparente, poniendo en peligro el bosque y las viviendas en plena Serra da Estrela».

«El incendio no alcanzó mayores proporciones gracias a la intervención de vecinos y veraneantes que pasaban por el lugar, quienes sofocaron las llamas en su inicio por sus propios medios», agregó la PJ en un comunicado este sábado.

El detenido ya había sido investigado en el pasado por el mismo tipo de delitos, agregaron las autoridades.

Según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), todas las regiones fronterizas con España están este sábado en alerta naranja por riesgo de altas temperaturas e incendios forestales, una situación que se replicará el domingo y, si se cumplen las previsiones, mejorará el próximo lunes, cuando bajarán las temperaturas. EFE

lmg/alf