La Policía investiga dos explosiones en sendos hospitales de Berlín

Berlín, 11 nov (EFE).- La Policía de Berlín investiga dos explosiones que en la madrugada de este martes han causado daños materiales en sendos hospitales de la capital alemana, según informó en un breve comunicado.

No hubo que lamentar heridos y no existen indicios de que ahora mismo se encuentren en riesgo los pacientes o los trabajadores de las dos clínicas, aseguró la Policía.

Las investigaciones han sido asumidas por la brigada de explosivos de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales (LKA), que se está coordinando con la división de delitos políticos para determinar la vinculación de los dos sucesos, que se produjeron casi al mismo tiempo, esclarecer el trasfondo y encontrar a posibles sospechosos.

Uno de los centros afectados es el Hospital Clínico Neukölln, uno de los más grandes de la capital alemana, que confirmó al medio regional RBB que la explosión ha causado daños significativos en la entrada del departamento de radioterapia, lo que impidió que este martes se utilizara su espacio de recepción.

El otro es el complejo del distrito de Mitte (centro) de la prestigiosa Charité, donde se declaró un incendio en la zona de acceso de uno de los edificios.

«Estamos en estrecho contacto con los operadores de los hospitales. La actividad de los hospitales continúa sin restricciones», concluyó la Policía.EFE

