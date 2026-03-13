La policía neerlandesa arresta a cuatro sospechosos por el incendio en una sinagoga

La policía neerlandesa informó el viernes de la detención de cuatro jóvenes sospechosos de provocar una explosión frente a una sinagoga en Róterdam, un incidente que desencadenó un incendio y causó daños en el edificio.

Tras la explosión ocurrida la noche del jueves al viernes, la policía reforzó la vigilancia en otras sinagogas como medida de precaución y detuvieron cerca de otro templo al conductor de un vehículo cuya descripción coincidía con la de uno de los sospechosos.

«No está claro si los sospechosos planeaban detonar un explosivo o provocar un incendio también en otra sinagoga», señaló la policía en un comunicado.

Dos de los detenidos tienen 19 años, uno 18 y el cuarto 17 años, indicaron las fuerzas del orden, que por el momento no han precisado un posible motivo.

Las autoridades señalaron haber iniciado «una investigación a gran escala sobre este grave incidente» e hicieron un llamamiento a posibles testigos.

Un video no verificado, que muestra una explosión cerca de un edificio que parece ser la sinagoga atacada, circuló el viernes en redes sociales, y la policía indicó que lo está examinando como parte de su investigación.

El ministro de Justicia, David van Weel, calificó el ataque de «terrible noticia».

«No toleraremos el antisemitismo, la intimidación ni la violencia. Las autoridades locales están garantizando la seguridad de las sinagogas», escribió en X.

El ministro expresó su solidaridad con la comunidad judía neerlandesa y añadió que «deben sentirse seguros en los Países Bajos».

El presidente de la sinagoga, Chris den Hoedt, declaró a la radiotelevisión pública NOS que el ataque fue «impactante e inesperado».

«Son daños materiales», indicó mostrando una puerta dañada, pero el daño emocional que siente nuestra comunidad es mayor y más duradero. Podemos reparar esto (la puerta), pero no el resto», añadió.

El lunes otra explosión sacudió una sinagoga en la ciudad belga de Lieja antes del amanecer, causando algunos daños pero sin heridos.

El ataque fue condenado con firmeza por políticos belgas y responsables de la Unión Europea. Las autoridades belgas indicaron estar analizando un video potencialmente yihadista que reivindica el atentado.

El jueves un atacante no identificado embistió con su coche una sinagoga en las afueras de Detroit, en Estados Unidos, provocando un incendio.

Los guardias de seguridad abrieron fuego contra el atacante, que murió.

