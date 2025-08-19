La presidencia francesa considera «abyecta» acusación de Netanyahu sobre antisemitismo

2 minutos

París, 19 ago (EFE).- La presidencia francesa consideró este martes «abyecta y errónea» la acusación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien hizo pública a través de la prensa de su país un carta de protesta que relaciona el aumento de actos antisemitas en Francia al inminente reconocimiento de Palestina como Estado por parte de París.

«El análisis que se basa en que la decisión de reconocer a Palestina como Estado por parte de Francia está detrás de un aumento de violencias antisemitas en Francia es erróneo, abyecto y no se quedará sin respuesta», señaló en un comunicado El Elíseo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, responderá al primer ministro israelí «por correo y sin filtrar antes su contenido a la prensa», agregó la presidencia.

Macron anunció el pasado julio que Francia reconocerá en septiembre a Palestina como Estado bajo ciertas condiciones, como la desmilitarización de Hamás. Tras el movimiento de París, otras naciones de la esfera occidental se comprometieron también a reconocer a Palestina, entre ellos Canadá, Malta, el Reino Unido y Australia. Hasta el momento, son 146 los países que reconocen a Palestina.

En el comunicado, el Elíseo aseguró que Macron ha mostrado mano dura para frenar las violencias contra la comunidad judía en Francia -la más numerosa en Europa-, especialmente tras «los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023» cometidos por Hamás en territorio israelí.

«La República (francesa) protege y protegerá siempre a sus compatriotas de confesión judía. Este momento exige gravedad y responsabilidad, no amalgamas y manipulaciones», aseveró la fuente.

La presidencia francesa puso como ejemplo del reconocimiento de la lucha antisemita en Francia la instauración del 12 de julio como «un día de celebración y conmemoración» de Alfred Dreyfus (1859-1935), el militar de origen judío condenado en 1894 por falsas acusaciones de haber entregado a los alemanes documentos secretos. EFE

