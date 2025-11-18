La Presidencia palestina celebra la resolución de la ONU sobre Gaza y urge a implementarla

Jerusalén, 18 nov (EFE).- La Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) celebró la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución de Estados Unidos sobre Gaza basada en el plan de 20 puntos de Donald Trump, y urgió a implementarla «de inmediato sobre el terreno» para garantizar el retorno a la normalidad en la Franja palestina.

En un comunicado publicado por la agencia oficial palestina Wafa, la ANP -que gobierna de forma limitada en Cisjordania por la ocupación israelí- destaca que la resolución establece «el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente».

«El Estado de Palestina reitera su afirmación de estar dispuesto a asumir plenamente sus responsabilidades en la Franja de Gaza, en el marco de la unidad de territorio, pueblo e instituciones, considerando a la Franja parte integrante del Estado de Palestina», indica.

Para el Gobierno palestino, es necesario ponerla en práctica para que se garantice el retorno a la normalidad en Gaza, se proteja a su población, se prevenga el desplazamiento, se asegure la «retirada total» de las tropas israelíes, se posibilite la reconstrucción, se «detenga el debilitamiento de la solución de dos Estados» y «se impida la anexión» de Gaza a Israel.

Por ello, expresa su «plena disposición» a cooperar con Estados Unidos, los miembros del Consejo de Seguridad, los Estados árabes e islámicos, la Unión Europea y la ONU «con el fin de garantizar la implementación de esta resolución de manera que se ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este».

Todo ello, añade, para que «se promueva la vía política hacia la paz, la seguridad y la estabilidad entre palestinos e israelíes, sobre la base de la solución de dos Estados fundamentada en el derecho internacional y la legitimidad internacional».

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina. EFE

