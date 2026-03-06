La presidenta de Kosovo disuelve el Parlamento y anuncia nuevas elecciones legislativas

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió el viernes el Parlamento y anunció nuevas elecciones legislativas, menos de un mes después de la formación de un gobierno, debido a la incapacidad de los diputados para elegir al nuevo jefe de Estado.

Esta decisión de Osmani fue denunciada por el primer ministro Albin Kurti, cuyo partido (Vetëvendosje, VV) recurrió al Tribunal Constitucional, pidiéndole que se pronuncie sobre su conformidad.

En su recurso, los diputados de VV también solicitaron al tribunal que suspenda la decisión de Osmani.

El presidente de Kosovo es elegido por el Parlamento para un mandato de cinco años.

Este nuevo embrollo institucional fue provocado por el fracaso de los diputados para elegir a un nuevo presidente del país que suceda a Osmani, elegida en abril de 2021 y cuyo mandato expira dentro de un mes.

«He emitido un decreto para disolver la Asamblea», anunció Osmani en una declaración a la prensa, añadiendo que el plazo para elegir al nuevo presidente había expirado el jueves a medianoche.

La imposibilidad de la nueva Asamblea de elegir al presidente del país, por falta de un compromiso entre la mayoría y la oposición, vuelve a sumir a Kosovo en un nuevo punto muerto político apenas dos meses después de las elecciones legislativas anticipadas del 28 de diciembre.

Estos comicios fueron convocados tras la imposibilidad de formar un nuevo gobierno durante diez meses, después de las elecciones legislativas de febrero.

La presidenta no anunció la fecha de las nuevas elecciones, precisando que lo hará después de consultar con los partidos políticos.

Si se celebran, serán las terceras elecciones legislativas en poco más de un año.

