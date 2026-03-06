La presidenta de la Kosovo disuelve el Parlamento y abre camino a nuevas elecciones

1 minuto

Skopie, 6 mar (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió este viernes el Parlamento después de que anoche los diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre un nuevo presidente de la Cámara, lo que abre el camino para nuevas elecciones legislativa, las terceras en algo más de un año.

En una rueda de prensa en Pristina, la mandataria dijo que esta situación era «completamente evitable» y calificó como «gran desgracia» que los parlamentarios no eligieron los intereses del pueblo, informó el diario Koha Ditore.

La sesión celebrada el jueves fue suspendida por la falta del quórum necesario -al menos 80 de los 120 diputados- para elegir entre dos candidatos a la presidencia de la Cámara, ambos del partido ‘Vetevendosje’ (Autodeterminación), del primer ministro Albin Kurti. EFE

ib-jk/lab