La presidenta de la Kosovo disuelve el Parlamento y abre camino a nuevas elecciones

1 minuto

(corrige el cargo a elegir: la presidencia de Kosovo, no la del Parlamento)

Skopie, 6 mar (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió este viernes el Parlamento después de que anoche los diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre un nuevo jefe de Estado, lo que abre el camino para nuevas elecciones legislativas, las terceras en algo más de un año.

En una rueda de prensa en Pristina, la mandataria actual -cuyo mandato vence el 4 de abril- dijo que esta situación era «completamente evitable» y calificó como «gran desgracia» que los parlamentarios no eligieran los intereses del pueblo, informó el diario Koha Ditore.

La sesión celebrada el jueves fue suspendida por la falta del quórum necesario -al menos 80 de los 120 diputados- para poder elegir entre dos candidatos a la presidencia de Kosovo, ambos del partido ‘Vetevendosje’ (Autodeterminación), del primer ministro Albin Kurti. EFE

ib-jk/lab