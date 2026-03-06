La presidenta de la Kosovo disuelve el Parlamento y abre camino a nuevas elecciones

Skopie, 6 mar (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió este viernes el Parlamento después de que anoche los diputados no lograran ponerse de acuerdo sobre un nuevo jefe de Estado, lo que abre el camino para nuevas elecciones legislativas, las terceras en algo más de un año.

En una rueda de prensa en Pristina, la mandataria actual -cuyo mandato vence el 4 de abril- dijo que esta situación era «completamente evitable» y calificó como «gran desgracia» que los parlamentarios no eligieron los intereses del pueblo, informó el diario Koha Ditore.

La sesión celebrada el jueves fue suspendida por la falta del quórum necesario -al menos 80 de los 120 diputados- para poder elegir entre dos candidatos a la presidencia de Kosovo, ambos del partido ‘Veteven.

Según la Consttución el presidente de la reepública de Kosovo será elegido por una mayoría de dos tercios de todos los diputados de la Asamblea. 5. Si ningún candidato alcanza la mayoría de dos tercios en las dos primeras votaciones, se realizará una tercera votación entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la segunda, y el candidato que obtenga la mayoría de los diputados de la Asamblea será elegido Presidente de la República de Kosovo.

Si ningún candidato resulta elegido en la tercera votación, la Asamblea se disolverá y se celebrarán nuevas elecciones en un plazo de cuarenta y cinco días.

La presidenta del Parlamento, Albulena Haxhiu, también de ‘Vetevendosje’, pidió tras la sesión de anoche al Tribunal Constitucional de Kosovo suspender de forma temporal los plazos previstos para elegir un jefe de Estado, con el objetivo de mantener vivo el proceso electoral.

Sin embargo, Osmani respondió hoy diciendo que “ninguna solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Constitucional suspende automáticamente el plazo constitucional».

«Solo una decisión del Tribunal podría hacer algo así. Y en este momento no existe esa decisión. El texto de la Constitución es obligatorio”, aseveró la presidenta.

Los partidos de la oposición decidieron no presentar candidatos a la presidencia, acusando a Kurti de intentar imponer a un jefe de Estado de su elección y no a una figura de consenso.

El partido del jefe de Gobierno en funciones había ganado con cómoda mayoría las elecciones del pasado 28 de diciembre, pero no logró reunir suficientes diputados de la oposición para poder elegir un nuevo presidente del país balcánico.

Los analistas locales estiman que Osmani, que goza de gran popularidad y de excelentes contactos en la Unión Europea y Estados Unidos, prevé presentarse en las próximas elecciones legislativas con un partido propio.

Según la televisión Koha, las nuevas elecciones podrían celebrarse el 12 o el 19 de abril.

Kurti había decidido no apoyar la reelección de Osmani, a la que sí apoyó en 2021 pese a no ser de su partido político.

Autodeterminación ganó las elecciones regulares de febrero de 2025, pero la falta de mayorías suficientes acabó forzando la repetición electoral el pasado diciembre, en la que logró 57 de los 120 escaños del Parlamento.

Kosovo, habitada mayoritariamente por albaneses étnicos, proclamó su independencia en 2008, que Serbia aún no reconoce, diez años después de la guerra entre fuerzas serbias y la guerrilla independentista que acabó cuando los bombardeos de la OTAN expulsaron a las tropas de Belgrado.

