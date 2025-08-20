La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia visita de Macron los próximos meses
Ciudad de México, 20 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, visitará el país en los próximos meses, al igual que el primer ministro canadiense, Mark Carney, y responsables brasileños.
«Viene el primer ministro de Canadá, va a venir el presidente de Francia de aquí a diciembre, entre otros, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad», señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Sin dar mayores detalles, la gobernante mexicana precisó que en los próximos meses planea reunirse con los mandatarios en México.
Y dijo que la próxima semana tendrá reuniones con secretarios de Estado de Brasil.
La visita de los mandatarios francés y canadiense, y de los funcionarios brasileños, se anuncia en medio de las tensiones comerciales que se viven con Estados Unidos, después de que el presidente, Donald Trump, anunciara aranceles del 35 % para las exportaciones de Canadá no cubiertas por el tratado T-MEC.
Al mismo tiempo de que México logró un aplazamiento de 90 días de posibles nuevos aranceles tras una llamada entre Sheinbaum y Trump, evitando la aplicación inmediata de los gravámenes previstos. EFE
csr/abz/vh
(foto)