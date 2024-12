La presidenta de México enviará una representación a la investidura de Maduro en Venezuela

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que enviará a una representación de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro de Venezuela el 10 de enero, lo que marca la primera vez que reconoce la reelección del mandatario.

La mandataria mexicana hizo este anuncio en su conferencia matutina, sin dar más detalles, cuestionada por una periodista de Telesur sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posición de Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en Estados Unidos.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general», declaró Sheinbaum en el Palacio Nacional. EFE

