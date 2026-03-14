La presidenta de Venezuela designa a una nueva ministra de Hidrocarburos

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La presidenta interina de Venezuela designó este miércoles a una nueva ministra de Hidrocarburos, puesto hasta ahora ocupado por la propia Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El cambio se concreta tras las visitas de los secretarios de Energía y del Interior de Estados Unidos para discutir asuntos energéticos con Venezuela.

Rodríguez impulsó, bajo presión de Estados Unidos, una reforma petrolera y trabaja en una nueva ley minera, ambas favorables a empresas privadas.

«He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva Ministra de Hidrocarburos», informó Rodríguez en Telegram. La nueva titular tendrá la responsabilidad de «continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional».

Desde que asumió el poder, la mandataria interina ha renovado piezas clave en su gabinete. La cartera de Petróleo es esencial para este país, que tiene las reservas comprobadas más grandes del mundo.

El sector petrolero es la principal industria del país, pero se ha visto muy golpeado tras años de corrupción, desinversión y malos manejos, que las sanciones impuestas en 2019 por Estados Unidos agravaron.

Venezuela produjo en febrero cerca de un millón de barriles diarios (b/d), según el último informe de la OPEP, todavía muy lejos de su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.

Estados Unidos afirma administrar el petróleo venezolano y ha otorgado permisos a seis multinacionales para operar en el país caribeño pese a las sanciones.

La consultora Ecoanalítica estima que esta reactivación eleve la producción a 1,3 millones b/d en 2026 y a 1,5 millones b/d el año siguiente.

Ejecutivos de empresas petroleras advirtieron más temprano en un foro en Caracas que es difícil recuperar la producción de petróleo por las constantes fallas en el sistema eléctrico.

Se suma además la baja capacidad de almacenamiento de crudo, que es de entre 15 y 30 días, sistemas informáticos obsoletos, la falta de datos sobre los pozos y escasez de recursos humanos.

Paula Henao es una ingeniera petrolera con más de 20 años de experiencia en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Hasta ahora fungía como viceministra para el Petróleo.

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